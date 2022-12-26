Важное 26 декабря 2022, 08:19 Украинский беспилотник сбили при подлете к военному аэродрому Энгельс под Саратовом Минобороны: украинский беспилотник сбили при подлете к военному аэродрому в Энгельсе

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Средства противовоздушной обороны 26 декабря сбили на подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский БПЛА. Трое российских военных в результате падения его обломков погибли. Об этом сообщило Минобороны РФ, написал ТАСС.

«Двадцать шестого декабря около 01:35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат», — сказано сообщении ведомства.

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Представители министерства добавили, что погибли трое военных из технического состава, которые в момент случившегося находились на аэродроме. Минобороны уточнило, что авиационная техника не пострадала.

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Ранее появились сообщения о том, что прошедшей ночью в Энгельсе прозвучали взрывы, местные жители услышали также звуки сирены.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что объекты гражданской инфрастуктуры не пострадали, а местных жителей не эвакуировали. Он добавил, что силовики проверяют появившуюся информацию о ЧП.