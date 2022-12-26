Происшествия 26 декабря 2022, 10:01 Семьи погибших военных в Энгельсе получат поддержку властей Губернатор Саратовской области Бусаргин: семьям погибших военных в Энгельсе окажут помощь

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Семьям военнослужащих, погибших при предотвращении удара украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области, окажут необходимую помощь. Об этом в Telegram-канале заявил губернатор области Роман Бусаргин.

В ночь на 26 декабря в СМИ распространились сообщения, что в Энгельсе прозвучали взрывы, местные жители услышали также звуки сирены. Позже стало известно, что около 01:35 по московскому времени средствами противовоздушной обороны ВКС России при подлете к военному аэродрому Энгельса был сбит беспилотный летательный аппарат.

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«К сожалению, в результате падения его обломков трое военнослужащих получили смертельные ранения. Выражаю соболезнования их родным и близким. Окажем семьям всю необходимую помощь», — написал Бусаргин.

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Объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, а местных жителей не эвакуировали, добавил он. Ранее губернатор предупредил, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.