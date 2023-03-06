Происшествия 06 марта 2023, 07:23 Система ПВО сработала в Новом Осколе Губернатор Белгородской области Гладков: система ПВО в Новом Осколе сбила 3 ракеты

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В Новом Осколе сбили три ракеты, пострадали фасады нескольких домов и линии электропередачи. Один человек получил осколочные ранения руки, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Новом Осколе сработала наша система ПВО. Сбиты три ракеты. Последствия на земле уточняются», — написал он.

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По словам Вячеслава Гладкова, пострадал, по меньшей мере, один человек — мужчина получил осколочные ранения руки, к нему уже выехала бригада скорой помощи. Обломки повредили линии электропередачи и фасады домов в нескольких селах Новооскольского округа. Туда отправили оперативные службы.

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В воскресенье в Белгородской области обстреляли село Щетиновка, а за день до этого — Бутырки. В первом случае снаряды повредили сарай и линии электропередачи, во втором — окна школы. Кроме того, 4 марта атаковали поселок Краснооктябрьский и село Волфино в Курской области. Дома временно остались без света.