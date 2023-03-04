04 марта 2023, 13:54
Снаряды ВСУ повредили здание школы в белгородском селе Бутырки
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Бутырки
Украинские боевики открыли огонь по селу Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что в пострадавшем от обстрела населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации. В результате обстрела никто не пострадал.
Реклама
Выпущенные украинскими боевиками снаряды упали на территорию школы. Осколки разбили восемь окон учебного заведения. Губернатор заявил, что в ближайшее время здание приведут в надлежащий вид.
Реклама
Находящиеся на границе с Украиной населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрел ВСУ.
В минувшую пятницу, 3 марта, под ударом оказались села Коновалова и Устинка в Волоконовском и Белгородском районах.
В первом населенном пункте снаряды разрушили хозяйственную постройку, выбили окна в 10 жилых домах, повредили газопровод и линию электропередачи. Автомобиль, газопровод и два частных дома получили повреждения в Устинке.
Из-за постоянных обстрелов власти Белгородской области ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Губернатор пообещал, что ограничения станут снимать постепенно, когда уровень угроз снизится.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама