Происшествия 04 марта 2023, 13:54 Снаряды ВСУ повредили здание школы в белгородском селе Бутырки Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Бутырки РИА «Новости»

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Украинские боевики открыли огонь по селу Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что в пострадавшем от обстрела населенном пункте действует режим чрезвычайной ситуации. В результате обстрела никто не пострадал.

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Выпущенные украинскими боевиками снаряды упали на территорию школы. Осколки разбили восемь окон учебного заведения. Губернатор заявил, что в ближайшее время здание приведут в надлежащий вид.

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Находящиеся на границе с Украиной населенные пункты Белгородской области регулярно попадают под обстрел ВСУ.

В минувшую пятницу, 3 марта, под ударом оказались села Коновалова и Устинка в Волоконовском и Белгородском районах.

В первом населенном пункте снаряды разрушили хозяйственную постройку, выбили окна в 10 жилых домах, повредили газопровод и линию электропередачи. Автомобиль, газопровод и два частных дома получили повреждения в Устинке.

Из-за постоянных обстрелов власти Белгородской области ввели бессрочный «желтый» уровень террористической опасности. Губернатор пообещал, что ограничения станут снимать постепенно, когда уровень угроз снизится.