04 марта 2023, 11:43
Украинские боевики атаковали село и поселок в Курской области
Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на село Волфино и поселок Краснооктябрьский
Украинские националисты атаковали поселок Краснооктябрьский и село Волфино в Курской области, пострадали линии электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Энергоснабжение села Волфино и поселка Краснооктябрьский прервано в результате обстрелов со стороны украинскими военными приграничным территорий Глушковского района», — написал он.
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Старовойт уточнил, что среди местного населения никто не пострадал. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.
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Глава региона отдавал поручение усилить меры безопасности в населенных пунктах, находящихся на границе с Украиной. В Курской области действует «желтый» режим террористической угрозы, установлен особый контроль за объектами, обеспечивающими жизнедеятельность области.
В четверг ВСУ также обстреляли населенные пункты Курской области, в поселке Теткино погиб один мирный житель.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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