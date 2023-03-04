Происшествия 04 марта 2023, 11:43 Украинские боевики атаковали село и поселок в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об атаке ВСУ на село Волфино и поселок Краснооктябрьский РИА «Новости»

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Украинские националисты атаковали поселок Краснооктябрьский и село Волфино в Курской области, пострадали линии электропередач. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Энергоснабжение села Волфино и поселка Краснооктябрьский прервано в результате обстрелов со стороны украинскими военными приграничным территорий Глушковского района», — написал он.

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Старовойт уточнил, что среди местного населения никто не пострадал. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений.

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Глава региона отдавал поручение усилить меры безопасности в населенных пунктах, находящихся на границе с Украиной. В Курской области действует «желтый» режим террористической угрозы, установлен особый контроль за объектами, обеспечивающими жизнедеятельность области.

В четверг ВСУ также обстреляли населенные пункты Курской области, в поселке Теткино погиб один мирный житель.