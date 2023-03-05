05 марта 2023, 15:07
ВСУ открыли огонь по селу Щетиновка Белгородской области
Гладков сообщил о разрушениях после обстрела белгородского села Щетиновка
Украинские военные обстреляли село Щетиновка Белгородского района. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет. Но есть разрушения, уточнил глава региона.
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«Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи», — написал Гладков.
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На место происшествия прибыли специалисты аварийных и оперативных служб.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории Белгородской области. Накануне под огнем оказалось село Бутырки в Валуйском городском округе. Никто из местных жителей не пострадал. В населенном пункте действует режим ЧС. По данным Гладкова, снаряды упали на территорию школы, в результате в здании выбило восемь окон.
В конце февраля при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала с отцом по телефону, когда снаряд разорвался за ее спиной.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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