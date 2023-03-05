Важное 05 марта 2023, 15:07 ВСУ открыли огонь по селу Щетиновка Белгородской области Гладков сообщил о разрушениях после обстрела белгородского села Щетиновка РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Щетиновка Белгородского района. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Но есть разрушения, уточнил глава региона.

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«Снарядом поврежден сарай на территории сельхозпредприятия, а также линия электропередачи», — написал Гладков.

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На место происшествия прибыли специалисты аварийных и оперативных служб.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории Белгородской области. Накануне под огнем оказалось село Бутырки в Валуйском городском округе. Никто из местных жителей не пострадал. В населенном пункте действует режим ЧС. По данным Гладкова, снаряды упали на территорию школы, в результате в здании выбило восемь окон.

В конце февраля при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. Она разговаривала с отцом по телефону, когда снаряд разорвался за ее спиной.