Происшествия 25 мая 2023, 23:11 Система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области — губернатор Губернатор Голубев: система ПВО сбила украинскую ракету в Ростовской области РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету в небе над Ростовской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Морозовска сработала система ПВО, сбив украинскую ракету. Военные выполняют свою работу», — написал он.

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Голубев также призвал местное население сохранять спокойствие.

Ранее местные жители сообщали, что над областью сбили неизвестный объект. В районе находящейся в регионе авиабазы сбили вражеский объект, написали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Как сообщили военкоры, в районе военного аэродрома в Морозовке «уничтожен украинский дрон-камикадзе».

Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к Белгороду в четверг, 25 мая. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что сработала система ПВО. По его словам, пока о последствиях на земле ничего неизвестно. Оперативные службы уточняют информацию.

Также неразорвавшийся боеприпас нашли неподалеку от хутора Калинин в Яковлевском городском округе. На месте работали представители инженерного подразделения Минобороны, местных жителей эвакуировали.