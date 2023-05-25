Происшествия 25 мая 2023, 23:02 Неизвестный объект сбили в небе над Ростовской областью RT: неизвестный объект сбили в небе над Ростовской областью

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Неизвестный объект сбили в небе над Ростовской областью, сообщил RT со ссылкой на слова местных жителей. На снятых в регионе кадрах видна яркая оранжевая вспышка в небе.

Как предполагается, это может быть следствием работы средств противовоздушной обороны в районе Морозовска.

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Как указали авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в районе находящейся в регионе авиабазы сбили вражеский объект.

«Судя по всему в районе военного аэродрома в Морозовке уничтожен украинский дрон-камикадзе», — отметили в сообщении.

Официального подтверждения этих данных на момент написания новости нет.

Ранее российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

С конца 2022 года Белгородская область находится под регулярными обстрелами со стороны украинских боевиков. По словам Гладкова, только за 24 мая украинские националисты обстреляли населенные пункты региона более 100 раз. Наиболее активно в этот день боевики обстреливали Грайворонский городской округ.