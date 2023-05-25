Происшествия 25 мая 2023, 15:47 Неразорвавшийся боеприпас нашли рядом с белгородским хутором Калинин Белгородский губернатор Гладков сообщил о найденном боеприпасе рядом с хутором Калинин РИА «Новости»

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Воронку с целым боеприпасом нашли около хутора Калинин в Яковлевском городском округе. Для ликвидации снаряда на место прибыла инженерная группа Минобороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что сейчас в муниципалитете проводят эвакуацию жителей близких к воронке домов, чтобы специалисты могли ликвидировать боеприпас.

Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет об авиабомбе ФАБ. Снаряд обнаружили в 300 метрах от улицы Зеленой. Территорию оцепили до приезда саперов и взрывотехников. Судя по опубликованному снимку с места происшествия, неразорвавшаяся бомба ушла под землю неглубоко. По данным местных СМИ, найденный снаряд уничтожат прямо на месте.