Происшествия 25 мая 2023, 15:47 Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбили беспилотник РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат на подлете к Белгороду. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Система ПВО сработала над Белгородским районом, сбила беспилотник на подлете к городу», — написал он.

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Гладков отметил, что о последствиях на земле пока неизвестно. Оперативные службы уточняют информацию.

Белгородская область с конца 2022 года находится под регулярными обстрелами со стороны украинских боевиков. Гладков сообщал, что только за 24 мая националисты обстреляли населенные пункты региона более 100 раз.

Также ранее в четверг, 25 мая, стало известно об обнаружении неразорвавшегося боеприпаса неподалеку от хутора Калинин в Яковлевском городском округе. На место прибыло инженерное подразделение Минобороны, силовики эвакуировали жителей ближайших к воронке домов.