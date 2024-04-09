09 апреля 2024, 09:13
Сирена с призывом к эвакуации прозвучала в Оренбурге из-за наводнения
Власти Оренбурга призвали эвакуироваться тех, кто находится в зоне подтопления
Жителей Оренбурга, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали эвакуироваться. В городе прозвучала сирена. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.
Сирена прозвучала в 10:40 по местному времени. В областном центре объявили режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени он составил 897 сантиметров. Опасным назвали уровень в 930 сантиметров
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«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — указали в мэрии.
В зоне подтопления оказались дачные массивы, которые расположены в поймах Урала и Сакмары. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые ликвидируют последствия паводка.
Власти города Орска выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, которые пострадали от стихии.
Эвакуации
Наводнение в Оренбургской области
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