Важное 09 апреля 2024, 09:13 Сирена с призывом к эвакуации прозвучала в Оренбурге из-за наводнения Власти Оренбурга призвали эвакуироваться тех, кто находится в зоне подтопления РИА «Новости»

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Жителей Оренбурга, находящихся в зоне возможного подтопления, призвали эвакуироваться. В городе прозвучала сирена. Об этом сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Сирена прозвучала в 10:40 по местному времени. В областном центре объявили режим ЧС. Уровень воды в реке Урал в городе приблизился к опасной отметке. По данным на 08:00 по местному времени он составил 897 сантиметров. Опасным назвали уровень в 930 сантиметров

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«Всем, кто находится в зоне возможного подтопления, необходимо немедленно эвакуироваться», — указали в мэрии.

В зоне подтопления оказались дачные массивы, которые расположены в поймах Урала и Сакмары. В регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он определит дальнейшую работу спасателей, которые ликвидируют последствия паводка.

Власти города Орска выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, которые пострадали от стихии.