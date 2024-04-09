Общество 09 апреля 2024, 07:56 Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область для оценки обстановки РИА «Новости»

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Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, чтобы наметить дальнейшие действия спасателей по ликвидации последствий паводка, обрушившегося на регион. Он совершит облет территорий, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе спасательного ведомства заявили, что Куренков заслушает оперативные доклады и будет координировать силы и средства.

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Весенние паводки нанесли большой ущерб Оренбургской области. Власти еще подсчитывают потери и выплачивают компенсации.

В некоторых населенных пунктах, в том числе Орске, вода затопила дома по самую крышу. Спасателям приходится на лодках эвакуировать пострадавших от стихии. Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжает увеличиваться и стремится к критической отметке.