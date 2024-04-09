Общество 09 апреля 2024, 09:10 Уровень реки Урал вновь поднялся за сутки Мэрия Оренбурга: уровень реки Урал за сутки поднялся на 25 сантиметров Мэрия Оренбурга / Telegram-канал

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За прошедшие сутки уровень реки Урал в Оренбурге поднялся на 25 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«По состоянию на 08:00 во вторник, 9 апреля, уровень реки Урал поднялся до 897 сантиметров. Опасным является уровень в 930 сантиметров», — заявили в пресс-службе.

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Кроме того, за прошедшие сутки река Сакмара у Татарской Каргалы прибавила на 22 сантиметра. Теперь ее текущий уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров.

«По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды достигнет пика. Находящимся в зоне подтопления оренбуржцам необходимо покинуть свои дома», — добавили в администрации.

Ранее стало известно, что власти города Орска в Оренбургской области выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, пострадавшим от весеннего паводка.