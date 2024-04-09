Происшествия 09 апреля 2024, 02:26 Пострадавшие от паводка в Орске семьи получат по 100 тысяч рублей Козупица: всем членам семей, пострадавшим в Орске, выплатят по 100 тысяч рублей Глава города Орска Василий Козупица/ Telegram

Читать 360tv в

По 100 тысяч рублей получат все члены семей, пострадавших от паводка в Орске. Это первоочередная поддержка, чтобы помочь оправиться от беды, сообщил глава города Василий Козупица в своем Telegram-канале.

Он отметил, что получил поручение от губернатора Дениса Паслера увеличить региональные выплаты в два раза.

Реклама

«По 100 тысяч рублей получат все члены семьи. Более 200 орчан уже воспользовались этим правом. Продолжаем принимать заявления», — уточнил Козупица.

С 8 апреля волна паводка прошла по Уралу через Орск и к 17 апреля приблизится к Оренбургу. МЧС предупредило о риске подтопления Тюмени и населенных пунктах Курганской области. Жителей ряда российских регионов призвали вовремя эвакуироваться.

Наиболее острая ситуация с паводками наблюдается в Орске, где затопило 6987 домов. Ранее в городе частные дома ушли под воду по самую крышу.