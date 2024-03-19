Происшествия 19 марта 2024, 07:22 Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией России Минобороны: в Белгородской и Воронежской областях уничтожили 2 БПЛА РИА «Новости»

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Ночью над территорией России засекли два беспилотника. Один из них уничтожили в Белгородской области, другой остановили в Воронежской, сообщило Минобороны.

Украинские военные использовали для атак на Россию беспилотники самолетного типа. Их успешно нейтрализовали.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, еще один украинский БПЛА перехвачен над территорией Воронежской области», — сообщила пресс-служба министерства.

В Воронежской области после очередной атаки дроном объявляли об опасности ударов с воздуха. Власти призывали жителей укрыться в комнатах без окон, подземных переходах или паркингах. Военные сообщали об уничтожении беспилотника над Крымом. Поздно вечером 18 марта уничтожили реактивный БПЛА самолетного типа.