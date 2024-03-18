Происшествия 18 марта 2024, 21:12 Украинский беспилотник перехватили в Воронежской области Губернатор Гусев: системы ПВО и РЭБ перехватили дрон ВСУ в Воронежской области РИА «Новости»

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Системы ПВО и РЭБ перехватили украинский БПЛА над территорией Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Дежурными силами ПВО и системами РЭБ <…> перехвачен и уничтожен украинский БПЛА самолетного тип», — написал губернатор.

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Он отметил, что в регионе сохраняется режим ракетной опасности, который ввели в области ранее. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, сообщил глава региона.

Режим опасности атаки беспилотников вводили в Воронежской области в ночь на понедельник. Гусев напомнил правила поведения во время особого режима. В предыдущую ночь жителей региона также предупреждали об опасности атаки дронов.