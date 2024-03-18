Важное 18 марта 2024, 22:05 Жителей Воронежской области предупредили об опасности ударов беспилотников Губернатор Воронежской области предупредил об опасности ударов БПЛА

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В Воронежской области вновь объявили режим опасности атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона порекомендовал жителям пройти в безопасные места.

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Ранее системы ПВО и РЭБ перехватили украинский БПЛА над территорией Воронежской области. По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Режим опасности атаки беспилотников вводили в Воронежской области в ночь на понедельник. Гусев напомнил правила поведения во время особого режима. В предыдущую ночь жителей региона также предупреждали об опасности атаки дронов.