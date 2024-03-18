18 марта 2024, 22:35
Военные сбили беспилотник ВСУ над Крымом
Минобороны: средства ПВО уничтожили БПЛА над Крымским полуостровом
В Крыму сработала система ПВО. Военные уничтожили над полуостровом украинский беспилотный летательный аппарат, сообщило Минобороны России.
«Около 21:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивного БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.
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Утром 18 марта над Белгородской областью ликвидировали 10 снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Военные не уточнили информацию о последствиях на земле.В Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям укрыться в помещениях со сплошными стенами. Особый режим отменили спустя 40 минут.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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