Происшествия 27 марта 2024, 18:20 Силы ПВО сработали в Ростовской области Ростовский губернатор Голубев заявил о работе ПВО из-за атаки беспилотников РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны сработали в Ростовской области после объявления опасности атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В своем заявлении он призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать осторожность. Какие именно населенные пункты подверглись атаке с воздуха пока неизвестно.

В последний раз Ростовская область подверглась воздушной атаке в ночь на понедельник, 25 марта.

Минобороны сообщило о перехвате в небе над Ростовской областью 11 беспилотников и двух зенитных ракет C-200.

Губернатор Голубев уточнил, что обломки снарядов упали в поле между Новочеркасском и Батайском. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений на земле также нет.

В это же время на Новочеркасской гидроэлектростанции возник пожар, который временно вывел из строя два энергоблока.