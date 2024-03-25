Происшествия 25 марта 2024, 05:35 Трансформаторная подстанция загорелась на Новочеркасской ГРЭС Голубев: на подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью произошло возгорание Freepik

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Пожар разгорелся на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС ночью 25 марта. В результате из эксплуатации временно вывели два энергоблока электростанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«Сегодня ночью на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано силами работников станции. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются», — написал губернатор.

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Он уточнил, что из-за пожара автоматически отключились Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии 330 киловольт. В настоящий момент энергоснабжение потребителей удалось восстановить. Однако из эксплуатации временно выведены два энергетических блока ГРЭС.

В январе этого года в городе Новомосковске Тульской области 372 многоэтажки остались без тепла в результате аварии на местной ГРЭС. Для ликвидации аварии задействовали все силы и средства, в город направили передвижные электростанции.