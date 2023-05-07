Происшествия 07 мая 2023, 02:24 Системы ПВО России сбили над Крымом две украинские баллистические ракеты — губернатор Губернатор Крыма Аксенов: системы ПВО сбили нал полуостровом две баллистические ракеты ВСУ РИА «Новости»

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Над Крымским полуостровом российские системы ПВО сбили две баллистические ракеты, выпущенные украинской стороной. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Сергей Аксенов.

«Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК „Гром-2“. Разрушений и пострадавших нет», — написал глава Крыма.

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Позже его советник Олег Крючков добавил, что ракет было две.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2» представляет собой мобильную пусковую установку, способную запускать две ракеты класса «земля-земля». Дальность поражения может достигать 500 километров.

Силы ПВО 4 мая уничтожили в Севастополе очередной украинский беспилотник в районе аэропорта Бельбек. Инфраструктура не пострадала, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.