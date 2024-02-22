Происшествия 22 февраля 2024, 09:12 Схрон с оружием и иностранными документами нашли в Мелитополе Военная полиция нашла в Мелитополе схрон с оружием и иностранными документами РИА «Новости»

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Представители военной полиции нашли в Мелитополе схрон с боеприпасами и иностранными документами. Об этом сообщило РИА «Новости».

В заброшенном здании обнаружились четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомет, боеприпасы к стрелковому оружию, медкнижки бойцов ВСУ и документ, предположительно, польского образца.

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Военная полиция получила координаты здания. При зачистке помещения нашла схрон.

Ранее в Мариуполе нашли тайник с оружием и секретными документами СБУ. Схрон был заминирован. В нем нашли автомат АК-74, пулемет ПКМ и гранатомет РПГ-7. Оперативники успешно обезвредили взрывчатку, а документы отправили на экспертизу.

Кроме того, в городе обнаружилось место хранения около пяти тысяч пропагандистских книг секты «Свидетели Иеговы»*. Примерно половина пособий предназначалась для детей школьного возраста. Перед этим в Мариуполе нашли документы, свидетельствующие о причастности «Свидетелей Иеговы»* к финансированию ВСУ.

* Запрещенная в России экстремистская организация