22 февраля 2024, 09:12
Схрон с оружием и иностранными документами нашли в Мелитополе
Военная полиция нашла в Мелитополе схрон с оружием и иностранными документами
Представители военной полиции нашли в Мелитополе схрон с боеприпасами и иностранными документами. Об этом сообщило РИА «Новости».
В заброшенном здании обнаружились четыре гранаты Ф-1, ручной гранатомет, боеприпасы к стрелковому оружию, медкнижки бойцов ВСУ и документ, предположительно, польского образца.
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Военная полиция получила координаты здания. При зачистке помещения нашла схрон.
Ранее в Мариуполе нашли тайник с оружием и секретными документами СБУ. Схрон был заминирован. В нем нашли автомат АК-74, пулемет ПКМ и гранатомет РПГ-7. Оперативники успешно обезвредили взрывчатку, а документы отправили на экспертизу.
Кроме того, в городе обнаружилось место хранения около пяти тысяч пропагандистских книг секты «Свидетели Иеговы»*. Примерно половина пособий предназначалась для детей школьного возраста. Перед этим в Мариуполе нашли документы, свидетельствующие о причастности «Свидетелей Иеговы»* к финансированию ВСУ.
* Запрещенная в России экстремистская организация
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