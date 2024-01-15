15 января 2024, 05:03
ФСБ нашла документы, доказывающие причастность «Свидетелей Иеговы» к финансированию ВСУ
ФСБ обнаружила в Мариуполе документы о финансировании ВСУ «Свидетелями Иеговы»
Документы, указывающие на причастность организации «Свидетели Иеговы»* к финансированию боевиков ВСУ, обнаружили в Мариуполе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«В ходе осмотра объекта обнаружены и изъяты более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы, а также служебные документы, содержащие информацию о причастности организации к финансированию украинских вооруженных формирований», — сказано в сообщении.
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Как заявили в ведомстве, местоположение документов обнаружили благодаря совместным мероприятиям УФСБ РФ по ДНР, Росгвардии и органов контрразведки. Теперь проводят оперативно-разыскные мероприятия, чтобы установить причастных к финансированию ВСУ.
Ранее Telegram-канал «Образ будущего» опубликовал список из 80 знаменитостей, которые якобы могли финансировать украинскую армию. В перечне оказались блогер Анастасия Ивлеева, певицы Кристина Орбакайте и Наташа Королева. Никаких официальных подтверждений этой информации не было.
* Запрещенная в России экстремистская организация
ДНР
ФСБ
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Специальная военная операция РФ на Украине
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