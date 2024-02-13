Происшествия 13 февраля 2024, 09:53 Секретные документы СБУ обнаружили в Мариуполе Схрон с секретной документацией СБУ и оружием нашли в Мариуполе РИА «Новости»

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В Мариуполе обнаружили тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины и оружием. Об этом РИА «Новости» сообщили в местном управлении ФСБ.

«Оперативники ФСБ России обнаружили в Мариуполе заминированный схрон с секретной документацией СБУ и огнестрельным оружием», — сообщили в ведомстве.

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Правоохранители изъяли автомат АК-74, пулемет ПКМ и гранатомет РПГ-7.

Противник установил на месте тайника множество скрытой взрывчатки, оперативники успешно обезвредили ее.

Обнаруженные документы направили на исследование, ФСБ проведет дополнительные проверочные мероприятия.

В декабре в Луганской Народной Республике бойцы Росгвардии нашли тайник ВСУ с болгарскими гранатами GHO-1 RDX, противотанковой управляемой ракетой NLAW, штурмовой винтовкой «Вулкан» и снайперской винтовкой ОСВ, а также с 50 тысячами боеприпасов различного калибра.