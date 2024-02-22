Происшествия 22 февраля 2024, 08:46 Место хранения пропагандистских книг «Свидетелей Иеговы» нашли в Мариуполе Пушилин: в Мариуполе нашли здание с тысячами книг «Свидетелей Иеговы»

Читать 360tv в

В Мариуполе обнаружили место, которое «Свидетели Иеговы»* использовали для пропаганды экстремистской идеологии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Выявить это место удалось сотрудникам управления ФСБ по ДНР и Росгвардии. В здании нашли более пяти тысяч книг, около половины из которых предназначались для школьников. В пособиях содержались «элементы пропаганды исключительности и превосходства» человека по социальным, расовым, национальным, религиозным признакам.

Реклама

«Несмотря на выраженную антивоенную риторику доктринальных документов организации, <…> получена информация о ее причастности к финансированию украинских вооруженных формирований», — добавил Пушилин.

В январе стало известно, что в Мариуполе нашли документы, указывающие на причастность организации «Свидетели Иеговы»* к финансированию ВСУ.

В феврале правоохранители пресекли деятельность секты в Нижегородской области и поймали 15 ее участников.

* Запрещенная в России экстремистская организация