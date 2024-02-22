22 февраля 2024, 08:46
Место хранения пропагандистских книг «Свидетелей Иеговы» нашли в Мариуполе
Пушилин: в Мариуполе нашли здание с тысячами книг «Свидетелей Иеговы»
В Мариуполе обнаружили место, которое «Свидетели Иеговы»* использовали для пропаганды экстремистской идеологии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Выявить это место удалось сотрудникам управления ФСБ по ДНР и Росгвардии. В здании нашли более пяти тысяч книг, около половины из которых предназначались для школьников. В пособиях содержались «элементы пропаганды исключительности и превосходства» человека по социальным, расовым, национальным, религиозным признакам.
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«Несмотря на выраженную антивоенную риторику доктринальных документов организации, <…> получена информация о ее причастности к финансированию украинских вооруженных формирований», — добавил Пушилин.
В январе стало известно, что в Мариуполе нашли документы, указывающие на причастность организации «Свидетели Иеговы»* к финансированию ВСУ.
В феврале правоохранители пресекли деятельность секты в Нижегородской области и поймали 15 ее участников.
* Запрещенная в России экстремистская организация
ДНР
ФСБ
Росгвардия
Россия
Денис Пушилин
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