Эксклюзив 21 августа 2023, 15:57 Школьница утонула в пруду на северо-западе Москвы — источник Источник «360»: 11-летняя девочка ушла под воду в пруду в парке Митино в Москве Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Северо-Западном административном округе Москвы в пруду утонула 11-летняя девочка. На место выехали представители экстренных служб. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, 21 августа школьница сообщила спасателям о тонущей в пруду в парке Митино подруге. С ее слов, приятельница минуты четыре назад ушла под воду. Родителей рядом нет.

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Также заявительница сообщила, что трое мужчин бросились в водоем на помощь девочке. Однако найти ее до сих пор не смогли. Другие подробности и обстоятельства ЧП устанавливаются.

UPD: тело девочки обнаружили и подняли на поверхность. Тушинская межрайонная прокуратура взяла контроль установление обстоятельств произошедшего.

На днях двое сотрудников полиции в Каргаполье спасли унесенных рекой Онегой школьниц. Мужчина, пытавшийся помочь подросткам, утонул.

Кроме того, в начале августа в Москве утонул мужчина. Рядом с Восточным Тушинским мостом в Сходненском деривационном канале обнаружили его тело. О случившемся сообщил в экстренные службы очевидец.

Ранее мужчина упал с моста в реку Яузу на востоке Москвы. В Сокольниках на улице Стромынка очевидцы заметили тонущего в реке человека, который упал с моста. Они сразу же вызвали скорую помощь.