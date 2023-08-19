Происшествия 19 августа 2023, 11:50 Два полицейских в Каргаполье спасли унесенных рекой Онегой школьниц МВД России: в Каргаполье полицейские вытащили из реки унесенных течением девочек Википедия

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Сотрудники полиции и скорой спасли двух 15-летних девочек, которых унесло течением на реке Онеге в Архангельской области. Мужчина, пытавшийся помочь подросткам, утонул. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Днем 16 августа в Каргаполье старший лейтенант полиции Николай Крехалев и лейтенант полиции Алексей Щулепов после сообщения о школьницах в реке Онеге выехали на место ЧП.

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Увидев обессиленных детей, правоохранители скинули форму и поплыли к ним. К этому моменту к водоему подъехала скорая помощь. Водитель Андрей Соловьев вместе с очевидцем также поспешили на помощь тонувшим. В ведомстве указали, что подростки находились в 40 метрах от берега.

«Вчетвером мужчины успели доплыть до детей <…> и помогли им выбраться из воды. Девочек вынесли на руках, так как передвигаться самостоятельно у них уже не было сил», — указали в сообщении.

Предположительно, 15-летние подростки гуляли у реки. Несмотря на запрещающий знак, они зашли в воду, после чего их унесло течением.

Полицейские сообщили, что до их приезда спасти девочек пытался 53-летний мужчина. Однако он утонул. Его супруга вызвала службу спасения. Личность погибшего начали устанавливать.

Школьниц поместили под наблюдение медиков, их жизни ничто не угрожает.

«Участковые уполномоченные полиции и старшина милиции в отставке Андрей Соловьев будут поощрены», — отметили в МВД.

Ранее спасатели вытащили из озера Школьного в Зеленограде тонувшего пенсионера. Пожилой мужчина нырнул в воду и несколько минут не появлялся на поверхности.