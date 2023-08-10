Эксклюзив 10 августа 2023, 13:06 Мужчина упал с моста в реку Яузу на востоке Москвы Источник «360»: на востоке Москвы с Матросского моста упал мужчина в реку Яузу Сайт мэра и правительства Москвы

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В Восточном округе Москвы с Матросского моста в речку упал мужчина. На место выехали экстренные службы, сообщил источник «360».

По его данным, в четверг, 10 августа, в Сокольниках на улице Стромынка очевидцы заметили тонущего в реке мужчину, который упал с моста. Они сразу же вызвали скорую помощь. Другие подробности устанавливаются.

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UPD: спасатели извлекли мужчину из реки по штурмовой лестнице. Он не сильно пострадал и находился в состоянии алкогольного опьянения.

На днях мужчина утонул в водоеме на юго-западе Москвы. Его достали из Сходненского деривационного канала рядом с Восточным Тушинским мостом.

Ранее столичные спасатели вытащили из разных водоемов 43-летнюю женщину и мужчину 54 лет. Они переоценили свои физические возможности и уплыли в запрещенную зону.