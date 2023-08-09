Эксклюзив 09 августа 2023, 09:06 Мужчина утонул в водоеме на юго-западе Москвы Источник «360»: в Москве утонул мужчина, его тело достали из водоема в Тушине Фото: freepik.com

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В Москве в районе Тушино из водоема вытащили тело утонувшего мужчины. Прибывшие на место полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, сообщил источник «360».

По нашим данным, утром в среду, 9 августа, рядом с Восточным Тушинским мостом в Сходненском деривационном канале обнаружили тело мужчины. О случившемся сообщил в экстренные службы очевидец. Другие подробности уточняются.

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На днях источник "360" сообщил, что водолазов не хватает на все случаи сообщений об утопающих в Москве. Одновременно в службы пришло четыре заявки на спасение людей в воде из разных концов города.

Ранее московские спасатели вытащили двоих людей из Терлецкого и Шибаевского прудов. Специалисты достали из воды 43-летнюю женщину, а также спасли мужчину 54 лет.