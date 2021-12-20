Шахта имени Рубана в Кузбассе приостановит работу после ЧП

Шахта имени Рубана в Кузбассе не возобновит свою работу, пока очаг возгорания в ней не будет полностью ликвидирован. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передало РИА «Новости».

«Шахта работать не будет до того момента, пока не будет ликвидирован очаг возгорания, и только после этого момента будет приниматься решение о начале работу шахты. Все шахтеры находятся в здоровом состоянии, и никто из шахтеров не пострадал», — констатировал глава региона.

Нагревание угольного пласта произошло в шахте имени Рубана 19 декабря. Оттуда эвакуировали 128 рабочих. Опасная ситуация возникла в неработающем отсеке шахты.

Изначально поступила информация о возгорании, но позже в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК) объяснили, что случилось на самом деле. В шахте среагировали датчики, которые зафиксировали повышенное выделение углекислого газа, но пожара как такового не было — только нагревание. Однако работы были остановлены, и все шахтеры вышли на поверхность.

Происшествием в шахте заинтересовался Следственный комитет, который организовал проверку.