Возгорание на шахте имени Рубана в Кузбассе опровергли

Возгорания в шахте имени Рубана в Кузбассе не было. Об этом сообщили в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК).

«19 декабря на шахте им. Рубана сработали датчики, зафиксировавшие повышенное выделение СО. Предварительная причина — самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Возгорания не было. В соответствии с существующим порядком действий все работы были немедленно остановлены», — говорится в сообщении пресс-службы.

В компании также подчеркнули, что вентиляция шахты работает в «нормальном режиме». Газовая обстановка также остается в норме.

Вечером 19 декабря сообщалось о том, что произошло возгорание в шахте имени А.Д, Рубана. Она находится в Ленинске-Кузнецком.

Ранее глава МЧС Александр Чуприян заявил о важности честного мониторинга на шахтах во избежание трагедий. В частности, он отметил необходимость постоянно следить за уровнем метана. Кроме того, у всех участников такой рискованной работы должна быть выработана производственная дисциплина.