Пожар произошел на шахте имени Рубана в Кузбассе

Пожар произошел на угольной шахте имени А. Д. Рубана — в ее неработающей штольне. Шахта расположена под Ленинском-Кузнецким, сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«На шахте имени А. Д. Рубана, предварительно, произошло возгорание в недействующей штольне. На поверхность поднимаются 139 человек», — уточнил источник.

Компания «СУЭК-Кузбасс» подтвердила аварийную ситуацию на шахте, уточнив, что проводится эвакуация шахтеров.

Исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян ранее рассказал, как нужно предупреждать несчастные случаи в шахтах. Он заявил, что в угольных шахтах, где высока концентрация метана, нужно проводить постоянный мониторинг. Допустимые значения содержания этого газа не должны быть превышены.

Глава МЧС подчеркнул, что должно быть честное отслеживание уровня метана, а не создаваться только видимость контроля. При этом у всех участников такой рискованной работы должна быть выработана производственная дисциплина.