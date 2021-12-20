Следственный комитет начал проверку после ЧП на шахте имени Рубана

Следственный комитет России начал проверку после ЧП на шахте имени Рубана, которая расположена в Кемеровской области. Председатель СК Александр Бастрыкин дал поручение доложить о том, как она будет проводиться.

«Председатель Следственного комитета поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Кемеровской области — Кузбассу Безукладникову А.С. доложить о ходе проведения проверки по факту происшествия в шахте имени Рубана», — говорится в сообщении пресс-службы СК.

Как напомнил ТАСС, ЧП на шахте в Кемеровской области, в Ленинске-Кузнецком, случилось 19 декабря в воскресенье. Внутри шахты произошло нагревание пласта. Уголь при этом не загорелся. В тот момент под землей были 128 горняков. Все они успели вовремя выбраться на поверхность, никто не пострадал и не погиб.

Источники в экстренных службах добавили, что в шахте сработали датчики температуры и угарного газа. Сообщается, что диспетчерский центр держал всю ситуацию на полном контроле, оперативно были оповещены все соответствующие службы.