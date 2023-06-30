Важное 30 июня 2023, 08:22 Серия взрывов произошла в Бердянске ТАСС: система ПВО сработала в Бердянске РИА «Новости»

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В Бердянске прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

«В 08:00 по московскому времени в Бердянске прозвучали звуки взрывов», — сказал собеседник агентства.

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По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны. Другие подробности пока не приводятся.

ВСУ обстреляли Мелитополь ночью 28 июня. В городе прогремело шесть взрывов. Атаку успешно отразили российские системы противовоздушной обороны. Украинские войска атаковали город во второй раз утром того же дня, удар отразили средства ПВО. Никто не пострадал.

Накануне ВСУ обстреляли три села в Белгородской области. Снаряды попали по селу Козинка Грайворонского района. Обстрелы также зафиксировали в хуторе Старый Волоконовского района и селе Середа Шебекинского городского округа. Повреждения получили автомобили, никто не пострадал.