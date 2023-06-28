Происшествия 28 июня 2023, 11:34 Система ПВО сработала в Мелитополе второй раз за сутки Администрация Мелитополя сообщила о сработавшей в городе во второй раз системе ПВО Соцсети

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В Мелитополе прозвучали взрывы. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«В Мелитополе прозвучали взрывы. Предварительно, сработала система ПВО», — сказано в сообщении.

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Ночью 28 июня в Мелитополе прогремели шесть взрывов. Об этом сообщил член ВГА Запорожской области Владимир Рогов. Информации о пострадавших не поступало. Позже стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город около 00:30. Атаку успешно отразили системы ПВО.

Владимир Рогов сообщил, что российские военные сбросили авиабомбы по местам скопления украинских сил на Ореховском направлении в Запорожской области. По его словам, этим ударом удалось пресечь попытку врага перебросить подкрепление и вооружение войскам, которые наступают на село Работино, находящееся под контролем Вооруженных сил России.