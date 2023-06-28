Происшествия 28 июня 2023, 10:22 Система ПВО отразила ночную атакую на Мелитополь Система ПВО отразила ночную атаку на Мелитополь, повреждений и жертв нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Звуки взрывов раздались ночью 28 июня в Мелитополе из-за сработавшей системы ПВО. Атаку украинских войск отбили, никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Нападение устроили около 00:30, Вооруженные силы Украины попытались обстрелять Мелитополь.

Реклама

«По уточненной информации, успешно отработала система ПВО, повреждений, жертв и пострадавших нет», — сказал собеседник агентства.

Жители услышали громкие звуки ночью, информацию о взрывах подтвердила городская администрация. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о шести ударах. Предыдущее нападение на Мелитополь совершили примерно неделю назад.

Два боевых дрона направили на контрольно-пропускной пункт «Суджа» в Крыму, сообщил Telegram-канал Mash. Один из них сбили огнестрельным оружием, люди не пострадали.