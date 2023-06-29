Спецоперация 29 июня 2023, 19:07 ВСУ обстреляли минами три села под Белгородом — СМИ Shot: ВСУ обстреляли минами три села в Белгородской области Pxhere

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Вооруженные силы Украины обстреляли три села в Белгородской области. Об этом 29 июня сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, снаряды попали по селу Козинка Грайворонского района.

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«Предварительно, стреляли из села Дмитриевка Сумской области», — сообщили авторы статьи.

Обстрелы были также зафиксированы в хуторе Старый Волоконовского района и селе Середа Шебекинского городского округа. Стреляли, по предварительным данным, из села Терновая Харьковской области.

«Во всех трех селах Белгородской области пострадавших и разрушений удалось избежать», — добавили журналисты.

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области в своем Telegram-канале сообщал, что под минометным обстрелом ВСУ находится хутор Панков. Никто из людей не пострадал, но осколки снарядов повредили забор дома и две машины. На месте происшествия уже работают аварийные службы.

Накануне, 28 июня, украинские военные нанесли удары из артиллерии и минометов по Красному Хутору и хутору Старый. В Лозовой Рудке сбили несколько беспилотников. Под обстрел также попало село Терезовка.