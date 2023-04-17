Важное 17 апреля 2023, 11:45 Сенохранилище в поселке Красное в Белгородской области загорелось в результате обстрела ВСУ ВСУ ударили по поселку Красное в Белгородской области

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ВСУ нанесли удар по поселку Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате загорелось сенохранилище. По предварительной информации, люди не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он добавил, что оперативные и аварийные службы уже отправились на место происшествия для ликвидации последствий обстрела.

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В ночь на 17 апреля в Белгороде и Белгородской области произошло два пожара на гражданских объектах. Официальной информации о том, что это за объекты, не поступало. Известно, что оба возгорания потушили в течение часа, происшествия обошлись без пострадавших.

Предположительно, ВСУ атаковали ТЭС в Белгороде — как писали СМИ, на нее мог упасть начиненный взрывчаткой украинский беспилотник. Вторым объектом, по данным Telegram-канала SHOT, была электроподстанция в селе Драгунское — на нее тоже сбросили самодельное взрывное устройство с дрона.