Происшествия 17 апреля 2023, 00:43 Пожары вспыхнули на гражданских объектах в Белгородской области Губернатор Гладков: при пожаре на объектах в Белгородской области никто не пострадал РИА «Новости»

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Два пожара произошли на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — написал он.

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Гладков также указал, что в настоящее время идут работы по ликвидации возгорания. На месте ЧП находятся все оперативные службы на месте.

Днем 16 апреля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. Под огонь попало село Терезовка. Специалисты зафиксировали разрушения в жилом доме. В этот момент в нем не было людей. На месте происшествия работали аварийные службы.

Ранее после обстрела ВСУ контузию диагностировали у 73-летней жительницы села Новая Таволжанка. Один из снарядов попал в дом пенсионерки. Гладков сообщал, что украинские боевики не прекратили обстреливать мирных жителей даже в канун Пасхи, что является очень циничным.