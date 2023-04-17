Происшествия 17 апреля 2023, 07:12 Пожар ночью охватил Белгородскую ТЭС после атаки беспилотников ВСУ — СМИ SHOT: на Белгородской ТЭС ночью полыхал пожар после атаки ВСУ

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Ночью на ТЭС в Белгороде начался пожар, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, подстанцию предположительно атаковали ВСУ, на объект мог упасть начиненный взрывчаткой беспилотник. Официальных данных нет.

Некоторые белгородские дома остались без света.

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Губернатор Вячеслав Гладков информировал о том, что в Белгороде и области произошли два пожара на гражданских объектах — каких именно, он не уточнил. Известно, что на месте работали все оперативные службы и оба возгорания удалось потушить. Никто не пострадал. Гладков поблагодарил сотрудников МЧС и лично начальника главного управления ведомства МЧС по Белгородской области Сергея Потапова за профессионализм.

ВСУ регулярно атакует граничащие с Украиной регионы России, в том числе с беспилотников. Этим летом в Белгородской области решили отменить выпускной бал из соображений безопасности. Вопрос с местом вручения дипломов пока открыт и также будет зависеть от оперативной обстановки.