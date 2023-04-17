Происшествия 17 апреля 2023, 09:27 Взрывное устройство сбросили с дрона на электроподстанцию в Белгородской области — Shot Shot: взрывное устройство сбросили на электроподстанцию села Драгунское под Белгородом Unsplash

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Еще одно самодельное взрывное устройство (СВУ) сбросили с беспилотника прошедшей ночью на элетроподстанцию в селе Драгунское Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Еще одно СВУ было сброшено с дрона ночью на электроподстанцию в селе Драгунское Белгородской области», — сказано в сообщении.

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Сначала БПЛА атаковал ТЭС в Драгунском, это произошло около 22:30 в воскресенье. В результате случившегося там начал гореть трансформатор. Еще два взрывных устройства около полуночи сбросили на подстанцию в Ближней Игуменке. Пожары удалось потушить в течение часа, никто не пострадал.

Кроме того, вечером 16 апреля ВСУ нанесли удар по птицефабрике, находящейся в Новой Таволжанке. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, кровля и фасад здания оказались повреждены.