Семьи погибших членов экипажа Ан-26 получат по миллиону рублей компенсации

Компенсации в размере один миллион рублей каждая получат семьи погибших пилотов самолета Ан-26, разбившегося в Хабаровском крае. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Михаил Дегтярев. Он отметил, что средства выплатят из резервного фонда правительства края.

Дегтярев отметил, что погибшие — это жители разных регионов страны.

«На борту Ан-26, прибывшего в Хабаровск из Читы, находились шесть специалистов. Хабаровчан среди них нет, это жители разных городов России. Мы уже приняли решение о том, чтобы помочь родным погибших. Каждой семье будет выплачено из резервного фонда правительства края по миллиону рублей», — говорится в сообщении.

Сообщения об исчезновении с радаров самолета Ан-26, выполняющего технический полет, появились в минувшую среду, 22 сентября. В ходе поисков пропавшего борта спасатели нашли обломки в районе горы Хребтова. Добраться до них удалось только на следующий день. Там же обнаружили останки членов экипажа. В краевом главке МЧС подтвердили, что в результате крушения борта никто не выжил.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности». В ходе расследования сотрудники ведомства уже допросили технический персонал аэропорта Хабаровска и взяли образцы топлива, которым заправили потерпевший крушение борт.