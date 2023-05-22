22 мая 2023, 18:40
Село Соловьевка в Брянской области попало под артиллерийский обстрел ВСУ
Губернатор Богомаз сообщил об артиллерийском обстреле села Соловьевка в Брянской области
ВСУ устроили артиллерийский обстрел села Соловьевка в Брянской области. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Соловьевка. Пострадавших нет», — написал он.
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Богомаз уточнил, что в результате обстрела уничтожили один жилой дом и повредили хозпостройку. На месте происшествия работают оперативные службы.
Утром в понедельник село Хоромное в Брянской области попало под минометный обстрел со стороны украинских боевиков. Из-за взрыва снаряда загорелся живой дом и хозяйственная постройка.
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