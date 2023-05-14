Происшествия 14 мая 2023, 04:07 Украинский БПЛА атаковал консервный завод в Брянской области Губернатор Богомаз: украинский БПЛА атаковал завод в Брянской области, пострадавших нет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский БПЛА атаковал предприятие «Консервсушпрод» в городе Стародубе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. В результате атаки со стороны ВСУ, пострадавших нет.

«Украинский беспилотник атаковал предприятие „Консервсушпрод“ в Стародубе. Пострадавших нет», — сообщил Богомаз.

Реклама

В результате сброса боеприпаса повреждение получила крыша здания, уточнил губернатор региона. На месте работают оперативные службы.

ВСУ в субботу, 13 мая, выпустили три ракеты из РСЗО «Град» по ДНР. Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе Красногоровки. В результате обстрела украинскими военными Петровского района по улице Рубена Ибаррури ранения получил 15-летний подросток, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, выпущенные ВСУ снаряды повредили здание администрации и школы в населенном пункте Республика.

Также 13 мая украинские военные вели массированный обстрел Куйбышевского района в ДНР. В частности, в третий раз за последнее время снаряды попали в школу № 51.