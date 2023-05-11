Важное 11 мая 2023, 10:24 Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Брянской области Губернатор Богомаз: беспилотник ВСУ атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области РИА «Новости»

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Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Клинцовскую нефтебазу. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО „Брянскнефтепродукт“ ПАО НК „Роснефть“», — написал он.

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По его словам, в результате случившегося никто не пострадал. Однако сброшенный с дрона боеприпас повредил цистерну для хранения топлива и бетонное основание. Оперативные службы уже работают на месте произошедшего.

Прошедшей ночью другой дрон ВСУ атаковал административное здание в Стародубе Брянской области. Богомаз заявил, что обошлось без пострадавших.

До этого противник обстрелял село Курковичи Стародубского муниципального округа в День Победы. Один из снарядов разорвался рядом с детским садом, в дошкольном учреждении возник пожар. Его удалось потушить до приезда спасателей.