Происшествия 22 мая 2023, 10:44 Села Хоромное в Брянской области попало под минометный обстрел ВСУ Богомаз сообщил о минометном обстреле села Хоромное в Брянской области РИА «Новости»

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ВСУ устроили минометный обстрел села Хоромное Климовского района. Об атаке сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По данным главы региона, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал. Однако загорелось одно домовладение и хозяйственная постройка.

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«Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил Богомаз.

На минувшей неделе, 16 мая, губернатор Брянской области сообщал о сбитом в Клинцах украинским беспилотнике самолетного типа. В результате также никто не пострадал. До этого инцидента другой БПЛА противника атаковал предприятие Консервсушпрод в Стародубе. В результате сброса боеприпаса у здания была повреждена крыша.

В середине мая, по данным Shot, ВСУ нанесли удар по нефтебазе «Брянскнефтепродукт» в городе Клинцы. По информации источников Telegram-канала, диверсанты сбросили с беспилотника два снаряда.