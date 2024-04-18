18 апреля 2024, 16:25
Самокатчик снес женщину с собакой в Кирове
Полиция разыскивает мужчину, который на самокате снес женщину с собакой в Кирове
В Кирове мужчина на самокате снес женщину с собакой. Кадры с камер видеонаблюдения появились в распоряжении «360».
Мужчина на самокате ехал по улице Октябрьской. В этот момент из припаркованной машины вышла женщина с собакой. Она ослабила поводок, из-за чего питомец спокойно побежал к забору.
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Самокатчик наехал на натянутый поводок. Хозяйка собаки упала на тротуар и получила травмы. Судя по видео, после происшествия мужчина остановился. Полиция уже начала его поиски.
Автоюрист Дмитрий Славнов заявлял, что самокатчиков можно привлечь к ответственности за вред здоровью или имуществу. Однако существующие сейчас законы нуждаются в доработке, указал он.
Руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «Шаги» Анна Канноева заявляла, что ужесточение штрафов за нарушение ПДД самокатчиками не сработает. По ее мнению, нужно вводить систему видеоконтроля.
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