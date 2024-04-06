Общество 06 апреля 2024, 13:26 Новые правила для СИМ. Как избежать аварий на электросамокатах Автоэксперт Шапарин: лучше не использовать СИМ на проезжей части Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Начался очередной сезон электросамокатов. О том, как сделать катание максимально безопасным для себя и окружающих, — в материале «360».

Новые правила для СИМ

За месяц только в Московской области в больницу после падения с электросамокатов попали три ребенка, сообщил Telegram-канал Baza. Главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы, куда отвезли детей, Александр Григорьев рассказал, что такие падения часто заканчиваются переломом челюсти, запястий, ключиц, ног и рук, а также черепно-мозговыми травмами, после которых иногда приходится восстанавливаться годами.

Как же не допустить таких последствий?

Для начала, с 2023 года существуют правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ), к которым, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи. В частности, кататься можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева. Выезжая из жилой зоны или пересекая дорогу вне перекрестка, водитель СИМ обязан уступать дорогу всем участникам движения. У пешехода всегда будет приоритет перед СИМ.

РИА «Новости»

Ездить можно по выделенных для велосипедов полосам (впрочем, приоритет передвижения останется у велосипедистов), тротуарам и пешеходным зонам, если СИМ не тяжелее 35 килограммов; по правой стороне или обочине проезжей части. Но по возможности на проезжую часть лучше вовсе не выезжать.

Дети до 14 лет могут пользоваться СИМ только в сопровождении взрослых и ездить исключительно по тротуарам и велодорожкам.

Медики напомнили: не стоит кататься на одном электросамокате вдвоем и тем более втроем, а также отвлекаться на телефон во время поездки.

На том, что на безопасность детей в сезон электросамокатов стоит обратить особое внимание, ранее акцентировала внимание уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она отметила, что школьники, предоставленные сами себе, гоняют на электросамокатах по двое-трое без защиты и нередко вылетают на проезжую часть. Прежде чем пускать подростка за руль СИМ, нужно научить его ПДД. Многие россияне поддерживают введение обязательного обучения вождению на самокатах.

Что изменится для водителей электросамокатов в 2024 году

Госдума рассматривает законопроект об обязательной регистрации СИМ и снабжении этого транспорта номерами. Кроме того, до конца года Минтранс собирается подготовить проект поправок к КоАП по усилению ответственности для водителей. Должны появиться правила стоянки и остановки СИМ.

«Мы с группой депутатов Госдумы разработали пакет законопроектов, который установит регистрацию электросамокатов за конкретным человеком на „Госуслугах“. <…> Можно будет использовать камеру для контроля скоростного режима и того, где самокат используется. Для того, чтобы штрафовать за нарушения, мы предлагали целый пакет доработок в КоАП», — рассказал «360» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Правительство поддержало законопроект о новых штрафах для водителей СИМ. Предполагается, что за нетрезвое управление придется заплатить до 30 тысяч рублей, причем за отказ от медосвидетельствования потребуют еще 30 тысяч.

За превышение скорости оштрафуют на сумму до пяти тысяч, за катание нескольких человек на одном электросамокате или велосипеде — до трех тысяч. Перевозка детей на самокате будет грозить штрафом в пять тысяч рублей. Если водитель бросит СИМ на месте аварии, его также заставят заплатить до пяти тысяч, а если не остановится по требованию полицейского — до 800 рублей.

Увы, пока ПДД в этой сфере практически не действуют. Ограничения по скорости по факту работают только для прокатных самокатов: в случае аварии по крайней мере можно отследить, кто и при каких обстоятельствах ее спровоцировал. В случае с частными самокатами у правоохранителей нет никакой информации о владельцах.

Регулирования в Российской Федерации в этой сфере до сих пор нет. Минтранс ввел ограничения: самокаты до 25 килограммов могут ездить по пешеходным дорожкам, соответственно, больше 25 килограммов — по дорогам общего пользования справа. Проблема только в том, что самокаты никто никогда не взвешивал, отсутствует система их сертификации, а, как следствие, и разграничение их по весу. Поэтому самокаты сейчас пользуются абсолютными преимуществами, и их владельцы ездят, нарушая все возможные правила и не неся никакой ответственности. Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза

Как водителям электросамокатов обезопасить себя и других

По мнению собеседника «360», идеальный вариант — кататься на собственном приусадебном участке. Даже в парках, по пешеходным зонам это не так безопасно.

«В условиях городского трафика этот транспорт использовать, конечно же, нельзя. <…> Теоретически можно ездить только там, где есть специальная инфраструктура, которая отделена от проезжей части. С точки зрения самосохранения я предложил бы самокатчикам вообще не выезжать на дорогу общего пользования: маленькое колесико на любой неровности может просто человека выбросить, и он окажется под колесами автомобиля», — предупредил Шапарин.

К сожалению, опасности мало кого пугают, особенно когда речь идет о подростках. Остается только вводить санкции, чтобы у людей был хоть какой-то стимул придерживаться правил.