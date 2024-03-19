Транспорт 19 марта 2024, 03:42 Юрист рассказал, как самокатчики смогут избегать наказания за нарушения ПДД Юрист Канноева: для дисциплинирования самокатчиков нужна видеоконтроля РИА «Новости»

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Ужесточение штрафов за нарушения правил дорожного движения электросамокатчиками не сработает без видеоконтроля. Об этом агентству «Прайм» рассказала руководитель практики разрешения дорожных споров юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Новые штрафы несколько дисциплинируют водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но без видеоконтроля это вряд ли улучшит ситуацию на дорогах, считает юрист.

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«Сложность в затруднительности выявления и пресечения подобных нарушений из-за отсутствия порядка регистрации СИМ по аналогии с транспортными средствами и мотоциклами», — указала Канноева.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов предложил ввести недорогое ОСАГО для электросамокатов. Это значительно упростило бы оформление ДТП с участием СИМ.