09 апреля 2024, 12:28
Автоюрист Славнов: самокатчиков можно привлечь к ответственности за вред здоровью и имуществу
Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что самокатчиков можно привлечь к ответственности за причинение вреда как здоровью, так и имуществу. Однако данные законы все еще нуждаются в доработке, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».
По его словам, при наезде водителя СИМ потерпевшему нужно зафиксировать личность нарушителя. Если человек отказывается назвать паспортные данные, стоит связаться с представителями кикшеринга, посоветовал специалист.
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Он также указал на необходимость обязать людей получать водительское удостоверение для управления электросамокатом.
Законы
Электросамокаты
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