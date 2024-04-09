Общество 09 апреля 2024, 12:28 Автоюрист Славнов: самокатчиков можно привлечь к ответственности за вред здоровью и имуществу

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Автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что самокатчиков можно привлечь к ответственности за причинение вреда как здоровью, так и имуществу. Однако данные законы все еще нуждаются в доработке, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, при наезде водителя СИМ потерпевшему нужно зафиксировать личность нарушителя. Если человек отказывается назвать паспортные данные, стоит связаться с представителями кикшеринга, посоветовал специалист.

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Он также указал на необходимость обязать людей получать водительское удостоверение для управления электросамокатом.